Wenig überraschend: PS4 war die meistverkaufte Hardware des Jahrzehnts in den USA

PS4 Controller

Anfang 2020 veröffentlichte die NPD-Gruppe Daten für den Vertrieb von Software und Hardware für Videospiele in den USA nicht nur für 2019 (und für den Monat Dezember), sondern auch für das gesamte Jahrzehnt. Die meistverkauften Spiele des Jahrzehnts wurden von Call of Duty- und Rockstar-Titeln dominiert, und auf der Hardwarefront liegt Sony an der Spitze.

Während die Nintendo Switch die meistverkaufte Plattform der USA für den Monat Dezember und für das gesamte Jahr 2019 (gemessen am Umsatz in US-Dollar) ist, geht diese Auszeichnung für das gesamte Jahrzehnt an die PS4. Die Sony-Konsole konnte zuletzt den Meilenstein von über 106 Millionen verkauften Einheiten erreichen.

Für das Jahr 2019 ist es nicht verwunderlich, dass die Umsätze aus dem Hardware-Verkauf zurückgingen, da die Konsolen der nächsten Generation gleich um die Ecke stehen. Im Dezember 2019 gingen die Hardware-Ausgaben im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 973 Millionen US-Dollar zurück. Gleichzeitig gingen die jährlichen Hardware-Ausgaben um 22 Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar zurück.

Quelle: GamesBeat

