Der deutsche Games-Markt durchbricht 2017 erstmals die 3 Milliarden-Euro-Grenze und ist damit zum Vorjahr um 15 Prozent gewachsen! Dabei ausschlaggebend war der Hardware-Verkauf, unter anderem der Launch der Nintendo Switch, mit einem Wachstum von 26 Prozent.

Nachdem Branchen-Einzelhändler wie GameStop Jubellieder über 2017 schreiben hat auch Game.de, der Verband der deutschen Games-Branche, nur positive Nachrichten über den Wachstumsmarkt Videospiele über!

„Der Games-Markt entwickelt sich bereits seit vielen Jahren so dynamisch wie kein anderer Medien- und Kulturbereich – sowohl weltweit als auch in Deutschland“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game. „2017 war ein besonders erfolgreiches Jahr für Computer- und Videospiele: Neue oder überarbeitete Spielekonsolen und zahlreiche Blockbuster-Spiele ließen den Markt einen ordentlichen Wachstumssprung machen. Damit auch Spiele-Entwickler in Deutschland von der starken Marktentwicklung endlich profitieren, muss die Games-Förderung wie von CDU, CSU und SPD vereinbart, nun schnellstmöglich umgesetzt werden.“