Until Dawn Remake erscheint im Oktober

Das Remake von Until Dawn wird am 4. Oktober für PlayStation 5 und PC erscheinen, wie Sony Interactive Entertainment und Ballistic Moon bekannt gegeben haben.

Unser Ziel als Fans von Until Dawn war es, die Ereignisse jener Nacht nicht zu verändern, sondern das Originalspiel durch ein cineastisches Update zu verbessern und dem Spieler ein intensiveres Erlebnis zu bieten. Das neue Until Dawn-Erlebnis wurde vollständig mit der Unreal Engine 5 entwickelt. Wir haben Charaktermodelle, Umgebungen, interaktive Objekte, visuelle Effekte und Animationen aktualisiert, um das Spiel auf PlayStation 5 und PC zu optimieren. Das Spiel wurde komplett neu ausgeleuchtet, um die modernen Renderfunktionen der Unreal Engine 5 zu nutzen, darunter Raytracing und verbesserte Materialien, mit dem Ziel, eine atmosphärischere Horror-Erfahrung zu schaffen.

Folge uns bei Google News

Eine der zentralen visuellen Verbesserungen betrifft die Charaktermodelle. Diese wurden auf den neuesten Stand der Technik gebracht, mit verbesserten Texturen, Materialien und Animationen, um detailreichere und realistischere Charaktere zu schaffen. Modernste Simulationstechniken ermöglichen realistischere Echtzeit-Flüssigkeiten, was besonders bei den überarbeiteten Charaktertoden zur Geltung kommt. Zudem wurde alles so aktualisiert, um Schnitte, Prellungen, Tränen, Schnee und Wasser auf den Körpern der Charaktere besser darzustellen.

Durch die Kombination von festen und über-die-Schulter-Kameraperspektiven kann die Welt von Until Dawn jetzt aus neuen Blickwinkeln erlebt werden. Diese flexible Kameraführung betont wichtige Momente und erzählt die Geschichte näher an den Charakteren. Obwohl die ursprüngliche Handlung beibehalten wurde, haben wir den Prolog in seinem Erzähltempo angepasst, um die familiäre Bindung der Washingtons besser zu beleuchten und einige Szenen neu zu inszenieren, um die emotionale Wirkung zu verstärken.

Sammler und Entdecker können sich freuen: Die ursprünglichen Totems wurden neu platziert und es wurden spezielle neue „Hunger-Totems“ hinzugefügt, die eine andere Art von Vision bieten. Das Spiel enthält neue Interaktionen und kleine neue Bereiche, die diese Totems beherbergen, was zusätzlichen Kontext und Details zur Welt von Until Dawn hinzufügt und die Erkundung belohnt.

Wir haben auch neue Barrierefreiheits- und Benutzerfreundlichkeitseinstellungen integriert, um das Spiel für mehr Spieler zugänglich zu machen. Zusätzlich gibt es jetzt die optionale „Stay Calm“-Mechanik als Alternative zur „Don’t Move“-Funktion, die für Peripheriegeräte ohne Gyroskop oder für Spieler gedacht ist, die eine andere Herausforderung suchen.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*