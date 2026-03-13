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Closed Beta

El Presidente ruft und ihr könnt Tropico 7 ab Ende März als Erste spielen

Tropico 7 startet am 31. März 2026 in eine zweiwöchige Closed Beta auf Steam und Xbox PC. Anmeldung bis 22. März möglich.

i El Presidente ruft und ihr könnt Tropico 7 ab Ende März als Erste spielen
Artikel von Tim +

Kalypso Media und Gaming Minds Studios haben die Closed Beta für Tropico 7 angekündigt. Die Testphase beginnt am 31. März 2026 und läuft zwei Wochen lang auf PC über Steam und den Xbox PC-Store. Wer teilnehmen möchte, muss sich bis zum 22. März bewerben. Ausgeloste Teilnehmer erhalten danach einen Beta-Zugriffsschlüssel sowie eine Einladung in einen Discord-Kanal, über den Feedback gesammelt wird. Ein Discord-Konto ist also Pflicht. Die Beta erscheint ausschließlich auf Deutsch und Englisch.

Was in der Beta spielbar ist

Der Fokus liegt auf zentralen Spielsystemen und den politischen Mechaniken, die in Tropico 7 eine größere Rolle spielen sollen als in den Vorgängern. Konkret enthalten sind zwei Kampagnenabschnitte aus den Epochen Kolonialzeit und Weltkriege sowie zwei Szenario-Missionen aus dem Kalten Krieg und der modernen Zeit. Das ist eine bewusste Auswahl über verschiedene Zeitepochen hinweg, um ein breites Feedback zu sammeln.

Komplett neu im Vergleich zu Tropico 6 ist das Terraforming-Feature. Spieler können die Geländeform ihrer Insel aktiv verändern, Berge abtragen, Täler füllen, die Topografie ihrer Herrschaft neu gestalten. Ob und wie gut das in der Praxis funktioniert, soll die Beta zeigen.

Was Tropico 7 zum Vollrelease bieten soll

Zum Release, der irgendwann 2026 geplant ist ohne konkretes Datum, verspricht Kalypso die größten Inseln in der Geschichte der Reihe. Fünf Kampagnenkarten erzählen die Geschichte von El Presidente und seiner neuen Widersacherin Victoria Guerra. Hinzu kommen zehn Szenarien sowie über zwanzig Sandbox-Karten, darunter auch zufallsgenerierte Layouts. Das Charakteranpassungssystem für El Presidente selbst wird deutlich ausgebaut, auch der Palast lässt sich detaillierter gestalten als in früheren Teilen. Tropico 7 erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und S und ist ab Tag eins im Xbox Game Pass Ultimate sowie im PC Game Pass enthalten.

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