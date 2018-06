Mit Trials Rising kommt die Physikrennspielreihe ein weiteres Mal zurück. Februar 2019 soll, das Spiel auf allen Current Gen Konsolen und PCs erscheinen. Und ja, auch auf der Switch.

Dabei werden ihr Strecken rund um die ganze Welt absolvieren. Ob am Eifelturm in Frankreich oder der großen Mauer in China. Besonders imposant wurden die zahlreichen Möglichkeiten zu scheitern inszeniert. Ob man explodiert, verbrennt oder zerquetscht wird. Trials Rising wird alles bieten, wofür man diese Reihe liebt und beim Spielen in den Controller beißt.

Außerdem wird es eine Closed Beta geben, für die ihr euch hier registrieren könnt: https://www.ubisoft.com/en-gb/game/trials-rising/#207326657