Thief VR: Legacy of Shadow – Gameplay-Premiere angekündigt

Vertigo Games bringt gemeinsam mit Eidos-Montréal und Maze Theory die kultige Thief-Reihe zurück, diesmal als Virtual-Reality-Erlebnis. Am 30. September 2025 um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) feiert das erste Gameplay zu Thief VR: Legacy of Shadow seine Premiere auf YouTube.

Fans dürfen sich auf einen packenden Blick in eine düstere Stadt voller Geheimnisse, Schatten und Verschwörungen freuen. Mit VR-Brille tauchst du selbst in die Rolle einer Diebin ein – und erlebst hautnah, was es heißt, unsichtbar durch die Straßen zu schleichen.

Eine neue Heldin betritt die Schatten

Im Zentrum der Geschichte steht Magpie, eine clevere Diebin, die nach dem Verlust ihrer Eltern an Baron Northcrest ums Überleben kämpft. Stehlen war lange ihr einziger Ausweg – bis sie ein mysteriöses Artefakt findet, das ein gefährliches Vermächtnis offenbart.

Spieler müssen sich im VR-Erlebnis nicht nur vor den Wachen der Stadt in Acht nehmen, sondern auch eine finstere Verschwörung aufdecken, die tief in den Fundamenten der Metropole verborgen liegt.

Plattformen: PlayStation VR2, Meta Quest, Steam VR

Release: Termin noch offen, Wunschlisten sind bereits möglich

Mit Thief VR: Legacy of Shadow kehrt eine ikonische Reihe in einem völlig neuen Gewand zurück. Die Mischung aus Stealth, düsterer Story und immersiver VR-Technologie verspricht ein Highlight für alle, die das Genre lieben.

