The Tomorrow War startet am 2. Juli auf Amazon Prime, statt im Kino

Amazon Prime Video

Eine riskante Reise in die Zukunft, um die Welt von morgen zu retten: Amazon Studios sichert sich die weltweiten Rechte am Sci-Fi-Actionfilm The Tomorrow War von Skydance, unter der Regie von Chris McKay und mit Chris Pratt in der Hauptrolle, sowie als Executive Producer. The Tomorrow War wird ab dem 2. Juli exklusiv auf Amazon Prime Video in über 240 Ländern und Territorien verfügbar sein.

Die Welt ist fassungslos, als eine Gruppe von Zeitreisenden aus dem Jahr 2051 eintrifft, um eine dringende Nachricht zu überbringen: Dreißig Jahre in der Zukunft verliert die Menschheit einen globalen Krieg gegen eine tödliche Alien-Spezies. Die einzige Hoffnung für das Überleben besteht darin, dass Soldaten und Zivilisten aus der Gegenwart in die Zukunft transportiert werden und sich dem Kampf anschließen.

Unter denen, die rekrutiert werden, ist der Highschool-Lehrer und Familienvater Dan Forester (Chris Pratt). Entschlossen, die Welt für seine junge Tochter zu retten, tut sich Dan mit einer brillanten Wissenschaftlerin (Yvonne Strahovski) und seinem entfremdeten Vater (J.K. Simmons) zusammen und versucht verzweifelt, das Schicksal des Planeten neu zu schreiben.

Zum Cast des Films gehören neben Pratt, Strahovski und J.K. Simmons unter anderem Betty Gilpin, Sam Richardson und Edwin Hodge.

Regie bei The Tomorrow War führte Chris McKay, das Drehbuch stammt von Zach Dean und produziert wurde der Film von David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer und Adam Kolbrenner. Executive Producer sind Rob Cowan, Chris Pratt, Brian Oliver und Bradley J. Fischer, Samantha Nisenboim ist Co-Produzentin.

Der Film ist ein Projekt von Amazon Studios, Skydance und Paramount Pictures in Zusammenarbeit mit New Republic Pictures.