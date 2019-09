The Legend Of Zelda: Link’s Awakening – Chamber Dungeons können via Amiibo-Support geteilt werden

Das süßeste kleine Remake erscheint später in diesem Monat mit The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Das Remake des klassischen Gameboy-Spiels wird mit einem Amiibo-Spielzeug wie ästhetischen und optimierten Funktionen ausgestattet sein. Die große Neuerung ist jedoch die Möglichkeit, eigene Dungeons zu erstellen, und mann kann es auch für unterwegs mitnehmen. Einzelheiten und ein langes Video zum Dungeongebäude finden ihr hier. Wie im neuesten Direct über Nintendo angekündigt, kannst du sie mit der Amiibo-Unterstützung des Spiels unterwegs nutzen. Man kann jedes kompatible Zelda-basierte Amiibo nehmen und deine Dungeons darauf ablegen, um es überall hin mitzunehmen und mit Freunden zu teilen. The Legend of Zelda: Link’s Awakening wird am 20. September auf dem Switch veröffentlicht. Das Preload für das Spiel ist jetzt auch live.