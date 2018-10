Die Survival-Horror-Fortsetzung The Evil Within 2 hat einen neuen „alptraumhaften“ Schwierigkeitsmodus bekommen, sowie Cheats – aber nur, wenn du einen Bethesda.net-Account bestitzt.

Jeder, der sich für einen Account anmeldet oder einen Link zu einem bestehenden Account erstellt, erhält den Schwierigkeitsgrad „Akumu“ sowie Zugang zu Cheats wie Unbesiegbarkeit, One-Shot-Kills und unendliche Ausdauer.

Tango Gameworks bietet ab sofort, passend für das kommende Halloween-Fest, die neue Herausforderung „Akumu“ für The Evil Within 2 an. Eine noch schwierigere Hürde als bisher das Game zu meistern. Außerdem gibt es für alle Bethesda.net-Account-Besitzer Cheats. Diese ermöglichen es dich unbesiegbar zu machen. Damit kann man die Geschichte noch intensiver erleben und muss sich nicht um die Gesundheit kümmern.

