The Division 3: Ubisoft bestätigt “nebenbei” die Entwicklung

Ach, übrigens... The Division 3 befindet sich bei Ubisoft in Arbeit! Ubisoft macht beiläufig eine Meldung daraus. Wir auch.

The Division 2 - (C) Ubisoft

Ubisoft hat in einer Pressemitteilung beiläufig bestätigt, dass The Division 3 bei Massive Entertainment in der Entwicklung ist. Julian Gerighty wird als ausführender Produzent der Serie gelistet.

Hast du auf diese Ankündigung gewartet? Immerhin warten Fans der Spielserie geduldig auf mehr Informationen zu The Division: Heartlands, einem bevorstehenden Free-to-Play-PvEvP-Spin-off. Dazu gibt es nichts, aber dafür die Information, dass der dritte Hauptteil bei Massive sich bereits in Entwicklung befindet. Auch wenn der Releasetermin noch in weiter Ferne ist. Eine Bestätigung ist es.

The Division 3 in Entwicklung: Unspektakuläre Ankündigung

Eigentlich handelt der Ubisoft-Blogbeitrag hauptsächlich um Gerighty, der zur Executive Producer für “The Division Brand” ernannt wurde. Er wird den Wechsel jedoch erst vollziehen, sobald Star Wars Outlaws erschienen ist, bei dem er aktuell als Creative Director in Einsatz ist. Laut dem Artikel hat er und sein Team neben The Division 3 eine “Fülle anderer Projekte im The Division-Universum im Visier, darunter das Handyspiel Tom Clancy’s The Division Resurgence und den Survival-Action-Shooter Tom Clancy’s The Division Heartland”.

Gerighty wird hauptsächlich dafür verantwortlich sein ein Team für das nächste Hauptspiel aufzubauen. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass Tom Clancy’s The Division 2 weiterhin gut unterstützt wird.

“Wir haben zwar über 40 Millionen Spieler, aber The Division steckt als Franchise noch in den Kinderschuhen. Es gibt so viele unglaubliche Geschichten zu erzählen, Orte zu erkunden und Menschen zu schützen”, so Julian Gerighty von Ubisoft.

The Division 3 befindet sich bei Massive Entertainment in der Vorproduktion. Über einen Release-Termin oder über die Plattformen, für das der Titel erscheint, gibt es noch nicht einmal Spekulationen.