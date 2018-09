Am 11.Januar 2019 erscheint in Europa „Tales of Vesperia: Definitive Edition“. Neben der Standardversion wird euch auch eine limitierte Premium Edition exklusiv bei Amazon erhältlich sein.

Was ihr dafür bekommt ist: Eine Kopie des Spiels, vier CDs mit dem Soundtrack, ein Artbook, ein Sammelkartenset, ein Pin-Set, ein Chibi-Chara-Sticker-Set und ein Repede Metalcase. Wenn ihr die Premium Edition ergattern wollt, könnt ihr sie in Kürze auf Amazon vorbestellen.

Die Definitive Edition von Tales of Vesperia bietet eine hochskalierte Bildschirmauflösung und Charaktere, Events und Kostüme, die außerhalb Japans nie veröffentlicht wurden. Mit Flynn Scifo, Rivale und gleichzeitig bester Freund der Hauptfigur, und Patty Fleur, eine junge Piratin, welche nach ihren verlorenen Erinnerungen sucht, werden euch außerdem zwei neue spielbare Gruppenmitglieder geboten.