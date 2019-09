Super Smash Bros. Ultimate-Direktor erhofft sich Goku für das Game

Super Smash Bros. hatte vor der letzten Ausgabe, Ultimate, Crossover-Charaktere, aber dank des DLC des Spiels, bei dem es sich ausschließlich um Charaktere von Drittanbietern handelte, wurde das Franchise im Allgemeinen zu einem Gaming-Crossover. Aus diesem Grund gab es viele Hoffnungen und Anfragen nach Kämpfern. Eines der merkwürdigsten waren Charaktere, die nicht aus Videospielen stammen. Der Regisseur des Spiels hat dies einige Male unterdrückt, und nun, er hat es wieder getan.

Während Masahiro Sakurai eine Auszeichnung in Japan entgegennahm, hielt er eine Rede und sprach über diese speziellen Fananfragen. Er bekräftigte, dass Smash möglicherweise ein auf Zusammenarbeit basierendes Franchise-Unternehmen wird, das sich jedoch innerhalb des Charakterbereichs bewegen wird, der in Videospielen begann (dank PushDustIn für das Transkribieren und Übersetzen).

I get all these kinds of requests from abroad like, "Where is my believed Iron Man?" or "where is my beloved Goku? " However, basically (Smash) will only have content from video games in it. https://t.co/T4dhbfKEA6

