Super Mario Party Jamboree erreicht Verkaufsmeilenstein

Seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2024 für die Switch hat Super Mario Party Jamboree sowohl bei Kritikern als auch kommerziell Erfolge gefeiert und Anfang 2025 die Spitze der japanischen Verkaufscharts erreicht. Das familienfreundliche Multiplayer-Partyspiel hat zahlreiche bedeutende Veröffentlichungen übertroffen und die Führung in den japanischen Nintendo-Verkaufscharts übernommen.

Super Mario Party Jamboree, der neueste Titel der beliebten Reihe, bietet neue Spielbretter, Modi und spielbare Charaktere sowie klassisches Gameplay mit neuen Spielmechaniken, die sowohl Anfänger als auch langjährige Fans ansprechen. Viele lobten Jamboree für seine große Auswahl an ikonischen Charakteren und die neuen Mehrspielermodi, die bis zu 20 Spieler unterstützen. Im Oktober 2024 führte der Titel die US-Verkaufscharts an und erreicht auch in Japan kontinuierlich neue Höhen.

Das japanische Spielemagazin Famitsu hat berichtet, dass Super Mario Party Jamboree aktuell der meistverkaufte Nintendo-Titel in den japanischen Verkaufscharts ist. Den Angaben zufolge hat das Spiel die Millionengrenze überschritten und insgesamt 1.071.568 Einheiten verkauft. In der Woche vom 30. Dezember 2024 bis zum 5. Januar 2025 wurden davon 117.307 Einheiten verkauft, womit das Spiel die wöchentlichen Verkaufscharts in Japan anführt, noch vor bedeutenden Veröffentlichungen wie Mario & Luigi: Brothership und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Super Mario Party Jamboree ist das erfolgreichste Nintendo-Spiel 2024 in Japan

Die jüngsten wöchentlichen Verkaufszahlen von Super Mario Party Jamboree übertrafen auch einige der meistverkauften Nintendo Switch-Spiele aller Zeiten, wie Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons und Super Smash Bros. Ultimate, was den großen Erfolg des Party-Spiels unterstreicht. Obwohl der Titel bei den Gesamtverkäufen in Japan hinter anderen großen Titeln zurückbleibt, verkaufte es dreimal so viele Einheiten wie das zweitplatzierte Dragon Quest 3 HD-2D Remake.

Mit einem Verkaufsverhältnis von sieben zu eins übertraf Jamboree sogar Minecraft, das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten. Es bleibt abzuwarten, ob der Titel seinen Spitzenplatz in den japanischen Charts halten kann, und viele sind gespannt, welche Auswirkungen die unvermeidliche Ankündigung der Nachfolgekonsole Switch auf die bestehenden Switch-Titel haben wird.

Quelle: Famitsu