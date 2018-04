Das halbjährlich abgehaltene Speedrun-Spendenevent Games Done Quick hat den Zeitplan für ihr Sommerevent veröffentlicht.

Vom 24. Juni bis 1. Juli werden wieder verschiedenste Spiele möglichst schnell und nicht unbedingt in der vorgesehenen Art und Weise gespielt. Dabei wird vor keinem Genre oder Alter halt gemacht. Von Castlevania für den NES, bis Cuphead. Von Warcraft 3 bis Doom (2016) ist alles vertreten. Für Fans jeden Genres ist etwas dabei. Und das beste daran: Es ist für einen guten Zweck.

Sämtliche Einnahmen der Games Done Quick Events gehen an zwei Hilfsorganisationen. Die Summer Games sammeln für Doctors without Borders (Ärzte ohne Grenzen) und die Winter Games für die Prevent Cancer Foundation. Im letzten Jahr kamen im Sommer rund 1,7 Millionen und im Winter 2,2 Millionen Dollar zusammen.

Werdet ihr es euch anschauen?

