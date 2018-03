Zum Zombie-Survival-Game „State of Decay 2“ veröffentlichte IGN ein Video, welches auf die Neuerungen gegenüber Teil 1 eingeht, welches Entwickler Undead Labs kommentiert.

Wie wirst du überleben?

Eine amerikanische Kleinstadt in genau einem Jahr: Die Toten sind auferstanden, die Zivilisation liegt am Boden. Selbst das Militär konnte die Zombies nicht aufhalten. Jetzt steht die Menschheit kurz vor dem Aus. Es liegt an dir, andere Überlebende zu finden, eine Gemeinschaft zu formen, die Ruinen der Zivilisation zu durchstreifen und herauszufinden, wie du überleben kannst. (Quelle: Xbox.com)

State of Decay 2 erscheint am 22. Mai für Windows 10 und Xbox One (X).