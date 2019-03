Wie Microsoft in seiner letzten „Xbox Inside“-Ausgabe bekanntgegeben hat wird das „Choose Your Own Apocalypse“-Update für State of Decay 2 kostenlos ab dem 26. März 2019 verfügbar sein.

Im neuen Update erwarten uns zwei frische Schwierigkeitsgrade und die gefährliche „Dread Zone“. In dieser kommen infizierte Juggernauts vor, noch tödlichere Zombies, eine gesteigerte Infektionsrate sowie Ressorcen-Engpässe – wo man nur hinsieht. Damit kommen auch erfahrene State of Decay 2-Gamer an ihre Grenzen, so die Entwickler von Undead Labs.

Eine weitere Ergänzung sind die „Nightmare Zones“, in denen wahnsinnige Mobs feindlicher Kreatures dich ins Kreuzfeuer nehmen. Also wem das ursprüngliche Game noch zu leicht war, der hat hier seinen neuen Meister gefunden.

Die Standard-Xbox One-Version des Survival-Titels ist für unter 20 Euro (exkl. Versandkosten) bei Amazon.de erhältlich.