Wie Microsoft meldete hatte State of Decay 2, zwei Tage nach dem offiziellen Release am 22. Mai bereits über eine Million Gamer. Spieler der „Ultimate-Edition“ hatten bereits ab dem 18. Mai Zugriff auf das Game.

Microsoft spricht spricht bereits von 675 Millionen erledigen Zombies durch die Gamer-Community von State of Deacy 2. 6 Millionen Feuerwerks-Kracher wurden gezündet und 6 Millionen Essenspakete wurden verputzt. Interessantes Detail: Der typische „Überlebende“ hält drei Tage durch.

Was sicherlich zum Erfolg geführt hat ist die Tatsache das State of Deacy 2 im „Xbox Game Pass“, dem Spiele-Abo für Xbox (One), inbegriffen ist.

Gerade die Xbox-Version muss seit dem Launch mit fiesen Bugs kämpfen. Entwickler Undeaed Labs arbeitet mit Hochdruck daran diese auszumerzen.

