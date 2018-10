Die ersten Qualifikationsrunden zur Meisterschaft der Farbkämpfer von Splatoon 2 (Nintendo Switch) fanden bereits am 29. September und am 7. Oktober statt. Die dritte folgt am 20. Oktober, von 10.00 bis 16.00 Uhr im Wiener Rathaus.

Am Sonntag, den 21. Oktober, steht ab 11.00 Uhr auf der Hauptbühne der Game City das große Finale auf dem Programm. Österreichs beste Splatoon 2-Teams treffen in der Endrunde aufeinander, um in taktischen Farbschlachten zu spritzen, zu sprühen und zu kleckern, was das Zeug hält.

Das Siegerteam darf Österreich schließlich im Frühjahr 2019 bei der Splatoon 2 European Championship vertreten. Wer also österreichischer Nationalspieler werden und die Chance auf Ruhm wahrnehmen möchte, kann sich ab sofort auf der Registrierungsseite anmelden.

Dort gibt es auch weitere Informationen zum Regelwerk.