Spiele Liste für PS Plus Premium – Von Ghost of Tsushima bis Tekken 2

Dass das PS Plus System von Sony überarbeitet wurde ist seit neuestem bekannt. Bislang hatte sich aber Sony Entertainment sehr bedeckt mit genauen Angaben gehalten. Zwar wissen wir wie die einzelnen Modelle aussehen und was diese kosten werden, allerdings nur in Zahlen und Daten was diese enthalten. Nun gibt es endlich eine Liste der Spiele für das PS Plus Premium Paket. Und diese Liste kann sich wirklich sehen lassen.

More games revealed for the all-new PlayStation Plus, launching soon. Includes blockbuster hits like Demon’s Souls and Assassin’s Creed Valhalla, and classics like Ape Escape and Syphon Filter. Full details: https://t.co/2lubGPdjTq pic.twitter.com/cXJiQBMTBc WERBUNG — PlayStation (@PlayStation) May 16, 2022

PS Plus Premium Spiele mit großen Namen und legendären Klassikern:

Wenn man sich die Liste der Spiele für PS Plus Premium ansieht, fallen einem sofort so große Namen wie Ghost of Tsushima oder auch Assassins Creed Valhalla auf. Das Lineup ist gespickt mit großen Tripple A Titeln, Indie Games und auch Klassikern. Welche bis hin zu Tekken 2 und Worms Armageddon reichen. Und es scheint wirklich für jede Präferenz in dieser Auswahl etwas dabei zu sein. Aus jeder PlayStation Generation der Vergangenheit aber auch der aktuellsten Gegenwart.

Denn am Ende der Liste finden sich die aktuellen Blockbuster Games die man im neuen PS Plus Modell testen kann. Darunter Titel wie das neue Horizon: Forbidden West und das noch immer stark umstrittene Cyberpunk 2077. Wer aber auch den Landwirtschaftssimulator 2022 testen möchte, wird sich freuen diesen auf der Liste zu finden.

Es dürfte einiges an Überlegung und Geld in diese Aufstellung geflossen sein und die komplette Liste hat Sony in einem Blogbeitrag veröffentlicht. Ich für meinen Teil hatte so oder so vor mir PS Plus Premium zu holen und muss sagen dass ich die Spiele Auswahl sehr ansprechend finde. Obwohl einiges dabei ist, was ich mir vermutlich ohne dieses Paket nie geholt hätte.