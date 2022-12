Spare 20 Euro! – Kostenloses Wolfenstein im Epic Games Store

Zu Weihnachten, also am 24. Dezember gibt es Bescherung daheim. Bei Epic Games gibt es den ganzen Dezember lang kostenlose Spiele. Aktuell gibt es ein ganz besonderes Schmankerl umsonst! Wolfenstein: The New Order ist jetzt im Epic Games Store gratis herunterzuladen.

Was kostet das Spiel normal? Das Basisspiel Wolfenstein: The New Order kostet im Epic Games Store 19,99 Euro. Bis zum 21. Dezember 2022 um 17:00 Uhr ist es jedoch Gratis zu holen.

Was muss ich dafür tun? Einfach den Epic Games Store-Launcher starten, auf der Startseite etwas nach unten scrollen um die Übersicht für “Kostenlose Spiele” zu erspähen. Dort seht ihr den heutigen Titel.

