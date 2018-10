Nachdem uns SoulCalibur 6 bereits an der Seite von Geralt aus The Witcher kämpfen lässt, wurde nun das nächste Crossover bekannt gegeben. Die Androidendame 2B aus Nier: Automata mischt bald mit.

YoRHa No.2 Type B, kurz 2B ist ein Android, der gefertigt wurde, um die Maschinenwesen, die den Planeten überfallen hab, zu bekämpfen. Mit dem Actionkampfsystem von Nier: Automata klingt es fast nach einem Match made in Heaven, dass 2B sich nun auch dem Roster von SoulCalibur 6 anschließt.

Die News wurden vom SoulCalibur Twitteraccount bekanntgegeben. Direkt mit ansehnlichem Trailer.

Mission: eliminate hostile entity known as Soul Edge.

2B from @NieRGame joins the battle of souls and swords in #SOULCALIBUR VI! Wielding her signature swords, the combat android will keep on fighting until her task is completed. Coming soon! pic.twitter.com/mpEjhaEbBc

— SOULCALIBUR (@soulcalibur) October 27, 2018