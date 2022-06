Soul Calibur 1 und Soul Calibur 2 nicht mehr im Microsoft Store gelistet

Während das System noch weit davon entfernt ist perfekt zu sein, bemühen sich die Studios dennoch stetig, alte Klassiker auch auf neuer Hardware zugänglich zu machen. Kürzlich begann zum Beispiel die Einführung der neuen PS Plus Services für Playstation-Besitzer in Asien, Europa soll dann Ende Juni folgen. In der Premium-Variante erhaltet ihr dann auch Zugriff auf zahlreiche Klassiker aus vergangenen Tagen bis zurück zur glorreichen PS1-Zeit. Einige Spiele sind aber bisher weder in den Klassikerbibliotheken dieser Welt, noch als Remaster irgendwo erhältlich. Zu diesen Spielen zählen auch die beiden Bandai Namco Prügelspiele Soul Calibur 1 und 2.

Xbox Store: Soul Calibur 1 und 2 sind nicht mehr gelistet

Obwohl der Microsoft Store sehr viele alte Spiele im Programm hat und Xbox auch generell wirklich vorbildlich mit den Themen Klassiker und Retrospiele umgeht, fehlen die Prügelspiel-Urgesteine auch hier. Was seltsam ist, waren sie doch wirklich lang erhältlich. Jon Carwtright von Good Vibes Gaming vermisste die Spiele am 25. Mai, während er so durch den Xbox Store “schlenderte”. Er twitterte diese Entdeckung sofort an Xbox und Bandai Namco UK. Die Entdeckung wurde später von VG247 bestätigt.

Both SoulCalibur 1 & 2 are delisted? Is there a reason for this @Xbox @BandaiNamcoUK ? pic.twitter.com/LJL6I0ornG — Jon Cartwright (@JonComms) May 25, 2022

Anzeichen auf eine Remaster Behandlung?

Sega kündigte erst kürzlich an, dass alle Sonic Spiele, die in der Sonic Origins Collection enthalten sein werden, nicht mehr separat erhältlich sein sollen. Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass Bandai Namco für Soul Calibur etwas Ähnliches plant. Vielleicht war es aber auch reiner Zufall, eine Erklärung von Xbox oder Bandai Namco steht nämlich noch aus. Viele Fans würden sich aber mit Sicherheit sehr über eine solche Ankündigung freuen. Für viele Spieler sind Soul Calibur 1 und 2 nach wie vor die besten Teile der Serie. Und das, obwohl die Reihe bis heute immerhin sechs Einträge zählt.

Soul Calibur ist eine Prügelspielreihe aus dem Hause Bandai Namco, früher nur Namco, demselben Studio, das auch für die Tekken-Spiele verantwortlich ist. Den Hauptunterschied zu herkömmlichen Prüglern macht die Verwendung von verschiedenen Waffentechniken, die das sonst eher standardmäßige Repertoire an Schlag- und Tritttechniken erweitern.