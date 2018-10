Da man den PlayStation PLUS-Dienst von Sony benötigt, um online zu spielen und die monatlichen „kostenlosen“ Games abzustauben, hat man nicht wirklich eine große Auswahl, wenn es darum geht den Dienst zu abonnieren. Aber Sony versucht die Sache wieder etwas zu „versüßen“.

Einige PlayStation PLUS-User wie jener Twitter-Post zeigt, dass Sony wieder drei Monate gratis NETFLIX-Gutscheine verschickt.

Sony sending emails for 3 months of Netflix to PS+ subscribers with subject line “A Netflix gift for you” pic.twitter.com/zwPr6ELodr

— Wario64 (@Wario64) 12. Oktober 2018