So sieht Donkey Kong im neuesten DLC für Mario+Rabbits Kingdom Battle aus

Obwohl 2017 keine WM oder EM im Fernsehprogramm zu finden war, war König Fußball – insbesondere FIFA 18, im vergangenen Jahr der „Topseller“ im Videospiel-Seqment.

Wie die Auswertung der GfK über 15 Länder zeigt, verkaufte sich zwischen Stockholm und Sevilla kein Spiel häufiger als „FIFA 18“. Die Fußball-Simulation von Electronic Arts erschien zwar erst im Herbst, konnte aber trotzdem die meisten Einheiten absetzen.

FIFA 18 - Standard Edition - [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 49,90 bestellen

Einzig die PC-Gamer stechen heraus…

Das zweiterfolgreichste Videogame Europa’s war Call of Duty WWII, welches ebenfalls erst im Herbst erschienen ist. Auf den dritten Platz rangiert, auch wenn schon in die Jahre gekommen, Grand Theft Auto V (GTA5). In Deutschland war FIFA 18 klar Nummer 1 auf allen Plattformen. Bei den deutschen PC-Gamern gab es die größten Unterschiede gegenüber Xbox und PlayStation: Bei den Box-Verkäufen führt Die Sims 4 vor GTA V und den Landwirtschafts-Simulator 17.

Landwirtschafts-Simulator 17 [PC] bei Amazon.de für EUR 24,89 bestellen

Die beliebtesten Nintendo Switch-Games

Die Top 3 der unterschiedlichen Nintendo-Jahrescharts präsentieren sich differenzierter: Auf Switch haben Mario Kart 8, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey die Oberhand.

Basis der europäischen Games-Charts 2017 sind die Daten aus folgenden Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweiz, Schweden und Spanien. GfK Entertainment ist offizieller Partner der Branchenverbände wie dem Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) in Deutschland.