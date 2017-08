Games PC-Games Playstation Shenmue 3: Deep Silver fungiert als Publisher – Yu Suzuki auf der der gamescom 17/08/2017 @ 20:49

Ys Net’s Shenmue 3 ist noch ein hartes Stück Entwicklungsarbeit, aber der Entwickler macht erhebliche Fortschritte. Die lang erwartete Fortsetzung wird weltweit von Deep Silver veröffentlicht, die für die Veröffentlichung von Franchises wie Saint’s Row, Agents of Mayhem, Metro: Last Light (zusammen mit der bevorstehenden Metro: Exodus) und vieles mehr bekannt ist.

Das angekündigte gamescom-Treffen mit dem ehemaligen SEGA-Mastermind Yu Suzuki ist am 23. August von 18:30 bis 19:30 Uhr und am 24. August von 12:30 bis 13:30 Uhr geplant. Dieses Treffen wird bei Gamescom 2017 Public Area Hall 9.1 am Stand B011 / C010 stattfinden.

Shenmue 3 ist derzeit geplant für eine Veröffentlichung im Q3/Q4 2018 für PC und Playstation 4. Vom Game selbst werden wir daher wahrscheinlich erst auf der E3 2018 mehr sehen können…

