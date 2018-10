Das Shenmue I & II Remaster ist seit August diesen Jahres erhältlich. Anstatt der leicht aufpolierten klassischen Spiele, war aber ursprünglich ein komplettes HD Remake geplant.

Die vergangenen Tage hatte Eurogamer berichtet, dass Shenmue I & II ein vollwertiges Remake erhalten sollten. Als Basis dafür diente unter anderem das folgende Video, das diverse HD Varianten für Umgebungen in Shenmue zeigt.

Inzwischen wurde seitens von Sega bestätigt, dass an dem Remaster gearbeitet wurde. Abgebrochen wurde es, weil die Arbeit mit den originalen Animationen und Charakteren in Kombination mit HD Visualisierung nicht so funktionierte, wie man sich erhofft hatte. Man wollte die Fans der Reihe nicht enttäuschen und entschied sich daher für einen Release der originalen Spiele, so Sega gegenüber Eurogamer.

Die Unterschiede im Video sind beachtlich. Viele Objekte, die im Original noch 2D Grafiken waren, sind jetzt vollwertige 3D Objekte. Die Schatten wurden mithilfe von Shadow Maps auf Stand aktueller Technik gebracht, Lichteffekte und Ambient Occlusion sind vorhanden. Und dabei handelt es sich bei den gezeigten Szenen noch um Platzhalter. Insbesondere der direkte Vergleich zur veröffentlichten Version, macht die Unterschiede nochmal deutlich erkennbar.

Was denkt ihr? Schade, dass es nicht zu den HD Remakes kam? Oder ist es sogar gut, die Originale, so getreu wie möglich auf die neue Generation zu bringen?

