Ubisoft kündigte heute an, dass Tom Clancy’s Rainbow Six Siege in der Zeit vom 17.-20.* Mai kostenlos spielbar sein wird. Interessierte Spieler können sich der mehr als 30 Millionen Spieler zählenden Gemeinschaft von Rainbow Six Siege auf allen Konsolen und PC anschließen.

Spieler, die das Spiel während des Gratis-Wochenendes testen, können bei einem anschließenden Spielkauf ihren Fortschritt mitnehmen und nahtlos weiterspielen. Sie erhalten außerdem einen Rabatt von bis zu 50% auf die Standard-, Advanced-, Gold- und Complete Edition zwischen dem 17. Mai und dem 21. Mai.

Weitere Details gibt es auf der offiziellen Website.

*Gratis-Wochenende in der EMEA Region vom 17. Mai bis zum 20. Mai auf PC, vom 17. Mai bis zum 21. Mai auf PS4 und vom 17. Mai bis 21. Mai auf Xbox One