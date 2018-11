Intragames gab bekannt, dass das Otome Game Psychedelica of the Black Butterfly am 15. November auf Steam veröffentlicht wird.

Psychedelica of the Black Butterfly beginnt mit einem jungen Mädchen, das innerhalb einer unbekannten, geheimnisvollen Villa aufwacht, um eine Geschichte voller Fantasie und Abenteuer zu erleben. Im Gegensatz zu den anderen Spielen desselben Genres, die sich auf Romantik konzentrieren, kombiniert Psychedelica of the Black Butterfly eine spannungsgeladene Fantasie, um der Geschichte einen eigenen Tweak zu verleihen. Das Spiel unterstützt Englisch, traditionelles Chinesisch und Koreanisch für das globale Publikum.

