PS5: Spider-Man 2 Release bestätigt

Kurz vor Jahresnede bestätigt Insomniac Games die frohe Botschaft

Spider-Man von Insomniac Games hat sich zu dem Uncharted und God of War früherer Konsolen-Generationen entwickelt. Es ist das Spiel, auf welches wir auf die neue Generation der Playstation, der PS5, gewechselt sind. Spider-Man setzte auf der PS4 einen neuen Standard für Superhelden-Spiele. Und Spider-Man: Miles Morales, setzte diesen auf der PS5 perfekt fort. Nicht zu vergessen ist dabei dann auch die PS5-Version von Spider-Man in der Complete Edition inklusive der DLC´s, wo man durch New York in einer unglaublichen Geschwindigkeit und Präzision schwingen konnte. Wir wollen mehr.

Spider-Man 2 kommt im Herbst 2023

Als kleines vorweihnachtliches Geschenk verkündet Sony per Playstation-Pressemeldung mit wenigen Worten: “Im Herbst 2023 erscheint Marvel’s Spider-Man 2 für PlayStation 5.”

Zu dieser Info erfolgt noch ein kurzer Kommentar vom Creative Director Bryan Intihar:

“Was für ein Jahr für die PlayStation Studios! Wir hier bei Insomniac Games waren von der Arbeit unserer Kollegen absolut beeindruckt. Gratulation an alle für ein erfolgreiches Jahr 2022 – und auf ein ebenso aufregendes nächstes Jahr, in welchem wir Marvel’s Spider-Man 2 für den Release im nächsten Herbst vorbereiten”.

Spider-Duo Peter Parker und Miles Morales kehrt nach den Geschehnissen aus Marvel’s Spider-Man und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales im nächsten Blockbuster-Actiontitel zurück.