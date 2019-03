Abwärtskompatibilität für die Playstation 5 ist der Realität näher gekommen. Die PS5 könnte diese Funktion möglicherweise einführen, wenn das von Mark Cerny und David Simpson eingereichte Patent in die Tat umgesetzt wird.

Mark Cerny ist der leitende Architekt der PlayStation 4, während David Simpson der Projektmanager von Naughty Dog, welche das Patent für Sony Interactive Entertainment eingereicht wurde. Das Patent selbst wird als „Rückwärtskompatibilität durch Algorithmusabgleich, Deaktivieren von Funktionen oder Drosseln der Leistung“ bezeichnet. Hört sich ziemlich kompliziert an. Dieses Patent stellt Sony’s Idee der Emulation mit einer neuen CPU oder einem neuen Prozessor dar.

Das angemeldete Patent würde tatsächlich die Leistung eines älteren Konsolensystems nachbilden. Der Kern dieses Konzepts ist der Zugriff auf frühere Playstation-Generationen, ohne dass eine ältere CPU in den Prozess integriert werden muss. Beim Starten eines Spiels muss also kein PS4– und PS5-Chip gemeinsam gestartet werden. Stattdessen kann das neue Gerät, das sich theoretisch in der Pipeline der Erstellung befindet, herausfinden, woher das eingespielte Spiel stammt. Damit ergeben sich uneingeschränkte Möglichkeiten für ältere PlayStation-Games!

Alle bisher veröffentlichten PlayStation-Games (egal welcher Generation) abspielbar?

Laut GamesRadar würde Sony die Lebensdauer früherer Spiele auf früheren Plattformen im Wesentlichen verlängern, wenn dies tatsächlich so kommt. Somit könnte man vielleicht auch Spiele von noch früheren PlayStation-Konsolen abspielen. Diese Patentanmeldung widerspricht jedoch einen älteren Gerücht, welches besagte, dass Sony eine Art „Remastering by Emulation“ anbieten möchte. Ähnlich wie es Microsoft mit dem Xbox One X Enhanced macht.

Was diese Nachricht für die Zukunft der Plattform bedeutet, ist, dass Fans früherer Generationen alternative Möglichkeiten hätten, um ihre Lieblings-Videospiele zu spielen. Der Playstation Store für die aktuelle Konsole ist eine hervorragende Funktion, mit der Gamer unglaubliche Angebote für remasterte Versionen älterer Spiele erwerben können, die auf früheren Konsolen veröffentlicht wurden. Der Nachteil des Playstation Store sind jedoch die Einschränkungen, die für die Anzahl der zum Download verfügbaren Spiele gelten. Wenn diese Nachricht schließlich Wirklichkeit werden sollte, würde dies den Spielern überall eine Fülle von Möglichkeiten eröffnen. Eine echt geile Idee für die PlayStation 5.