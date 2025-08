PS4-Support-Ende für beliebtes Action-Rollenspiel steht fest und betrifft Millionen Spieler

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Das Wichtigste in Kürze

PS4-Version von Genshin Impact wird am 10. September 2025 aus dem PS Store entfernt

In-Game-Käufe enden am 25. Februar 2026

Login-Schluss für PS4-Spieler: 8. April 2026

Account-Transfer ab 17. Dezember 2025 möglich

Wann endet Genshin Impact auf der PS4 und was musst du jetzt tun? HoYoverse hat offiziell angekündigt, dass Genshin Impact ab dem 8. April 2026 nicht mehr auf der PlayStation 4 spielbar sein wird. Der Grund: Die Hardware der alten Sony-Konsole kann mit den wachsenden technischen Anforderungen nicht mehr mithalten. Der Abschied erfolgt in drei Phasen. Bereits am 10. September 2025 wird das Spiel aus dem PlayStation Store entfernt. Am 25. Februar 2026 endet die Möglichkeit, In-Game-Käufe zu tätigen. Schließlich wird im April 2026 der Login für PS4-Spieler dauerhaft gesperrt.

Laut HoYoverse liegt die Entscheidung nicht an einem bestimmten Update oder Story-Event, sondern an der „Hardware-Performance und Plattform-Anwendungsgröße“. Die Dateigröße und Systemanforderungen steigen stetig und machen den Weiterbetrieb auf der PS4 (Release vor 12 Jahren) unmöglich. Das letzte große Update, Version 5.8, erschien am 30. Juli 2025 und brachte das „Sunspray Summer Resort“ mit neuen Charakteren und sommerlichen Events. Doch schon bald müssen PS4-Spieler auf andere Plattformen umsteigen.

Genshin Impact auf der PS4: So rettest du deinen Spielstand

Damit keine Fortschritte verloren gehen, bietet der chinesische Entwickler HoYoverse ab dem 17. Dezember 2025 eine einfache Möglichkeit, den Account zu übertragen. Spieler erhalten im Spiel Hinweise, um ihr Konto per E-Mail, QR-Code oder über das User Center zu verknüpfen. Danach kannst du nahtlos auf PS5, PC, iOS, Android oder Xbox Series X/S weiterspielen. Wenn du dich fragst ob es Xbox One-Spieler auch betrifft: Genshin Impact erschien nie für die Xbox One. Die Xbox Series-Version erschien erst am 20. November 2024, obwohl es für die PS4 bereits am 28. September 2020 veröffentlicht wurde.

Für viele PlayStation 4-Spieler bedeutet diese Ankündigung das Ende einer Ära. Wer seine Reise in Teyvat fortsetzen will, sollte jetzt den Account-Transfer vorbereiten. Ab April 2026 schließt HoYoverse die Tore auf Sonys Last-Gen-Konsole endgültig.

Trotz starker PS5-Verkäufe (bald 80 Millionen Stück seit Ende 2020) sind geschätzt rund 40 Prozent aller PlayStation-Spieler weltweit noch auf der PS4 online unterwegs. Für viele Entwickler blieb die PS4 daher wirtschaftlich relevant. Viele Multi-Veröffentlichten, wie beispielsweise EA Sports FC 26, erscheinen in abgespeckter Form auch 2025 für die PS4. Das neue Battlefield 6 allerdings nicht mehr. Das nächste Call of Duty, Black Ops 7, dürfte wohl auch das Letzte seiner Reihe für die Sony-Konsole aus dem Jahr 2013 sein.