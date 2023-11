Pokémon Karmesin und Purpur: Nächster DLC kommt im Dezember

Nintendo Fakten

The Pokemon Company hat angekündigt, dass der zweite kostenpflichtige DLC für Pokemon Karmesin und Purpur, Der Schatz von Zone Null Teil 2: Die Indigoblaue Scheibe, am 14. Dezember erscheinen wird. Es ist der Nachfolger von Die Türkisgrüne Maske und führt den Spieler in die Blaubeer-Akademie außerhalb von Paldea.

Die Blaubeer-Akademie konzentriert sich auf Pokemon-Kämpfe, während die Spieler das Terrarium und seine vier Biome erkunden. Jede künstliche Umgebung bietet verschiedene Pokemon zum Kämpfen und Fangen, darunter auch einige Pokemon, die im Basisspiel nicht vorkommen. Sobald die Spieler sich die Zähne ausgebissen haben, können sie die Elite-Vier der Blueberry League herausfordern. Vielleicht wartet auch ein neuer Champion auf sie.

