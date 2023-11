In Kürze wird Sony die Möglichkeit beenden, Inhalte direkt von PlayStation 5- und PlayStation 4-Konsolen auf “X” (früher Twitter) zu veröffentlichen. In einer Zeit, als Social-Media-Plattformen wie Twitter und Facebook vor über einem Jahrzehnt immer beliebter wurden, fügte Sony schließlich die Option hinzu, Inhalte direkt und unkompliziert von seinen Konsolen auf diese Websites zu posten. Obwohl diese Funktion bei den PlayStation-Nutzern beliebt war, stellt Sony die Unterstützung für “X” demnächst ein.

Sony hat heute eine Nachricht an PlayStation-Konsolen in aller Welt geschickt, um die Nutzer darüber zu informieren, dass die Integration mit der PlayStation-Plattform auf “X” nicht mehr funktionieren wird. Die Ankündigung erfolgt ohne Angabe von Gründen. Man darf darüber munkeln, dass X für die Schnittstelle zwischen PS5/PS4 unrentable Geldbeträge haben wollte. Immerhin haben einige Plugins für Webseiten – wie unsere – deshalb Funktionen, wie das “automatische Veröffentlichen auf Twitter” eingestellt.

PS5/PS4 will no longer have Twitter/X integration as of Nov 13th, 2023 pic.twitter.com/Rm0ENYgZmX

— Wario64 (@Wario64) November 6, 2023