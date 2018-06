Ab heute startet PlayStation ein neues Angebot, die Days of Play.

Die Angebote beginnen heute am 8. Juni und enden dann am 18. Juni wieder. In dieser Zeit gibt es verschiedene Spiele und Add-Ons im PlayStation Store zum vergünstigten Preis. Darunter Games wie God of War, Fifa 18, GT Sport, Horizon: Zero Dawn und noch viele weitere.

Doch das ist noch nicht alles. Auch das PlayStation Plus Abo wurde reduziert. Normalerweise zahlt man für 1 Jahr Mitgliedschaft 59,99€, diese erhaltet ihr nun zum Preis von 41,99€. Egal ob bei PlayStation selbst oder bei Amazon, Media Markt, etc.

Wer sein Geld lieber in neue Hardware und Technik investieren möchte, hat die Chance auf ein PlayStation VR Starter Pack (249€) oder eine exklusive PlayStation 4 500GB Days of Play Limited Edition (279€). Auch einige PlayStation 4 Controller sind für 39€ im Sale. Hierbei ist anzumerken, euch bei den Controllern lieber an Media Markt oder Saturn zu wenden, da in Amazon nicht – oder noch nicht – alle Controller zu diesem Preis erhältlich sind.