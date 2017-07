Games Playstation Playstation 4: Sony sucht für Firmware-Update 5.0 Beta-Tester 19/07/2017 @ 19:09

Sony bereit das nächste große Firmware-Update für seine Playstation 4-Konsole vor und sucht dafür Beta-Tester.

Ein Beta-Test ist notwendig, da es eine Menge an Aktualisierungen geben wird. Ab heute können sich PS4-Nutzer in Europa und Nordamerika für den Test anmelden (Link: PS4-Beta-Anmeldung). Dabei erhaltet man früher als alle anderen einen Einblick in die Neuerungen.

Wie erwartet gibt Sony keine Details bekannt, was uns in diesem Update erwarten wird. Die ersten Beta-Test’s sollen jedoch schon im August starten und daher liegt es nahe dass Informationen durchsickern.

NEWSLETTER