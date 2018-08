Mit Overkill’s The Walking Dead ist ein interessantes Game am Weg, welches am 8. November in Europa erscheinen wird. Allerdings vorerst nur für Windows PC. Die beiden Konsolen-Versionen für PlayStation 4 (PRO) und Xbox One (X) kommen erst am 8. Februar 2019.

Mit dem Schöpfer der Serie, Robert Kirkman (zusammen mit seiner Firma Skybound Entertainment), bietet Overkill’s The Walking Dead einen eher handlungsorientierten Ansatz. Es unterstützt Koop mit vier verschiedenen Charakteren, von denen jeder seine eigene Persönlichkeit, Rolle und Fähigkeiten hat. Das Spiel selbst konzentriert sich auf Überfall-Missionen, um Überlebende ausfindig zu machen, Vorräte zu finden und zu vermeiden, von Zombies gebissen zu werden.

Besucher der Gamescom können den Titel in Hallo 9 in der ESL Arena ausprobieren.