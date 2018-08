KONAMI verkündet offiziell, dass ab sofort die Demoversion zu PES 2019 auf PlayStation4, Xbox One und STEAM zum Download bereitsteht.

In ikonischen Fußballstadien wie dem Camp Nou des FC Barcelona oder der beliebten VELTINS-Arena des FC Schalke 04 können sich die Spieler in den Modi Freundschaftsspiel, Online Schnelles Spiel und Offline-Koop einen ersten Eindruck darüber verschaffen, was PES 2019 als Vollversion ab dem 30. August für Fußball-Enthusiasten zu bieten hat.

In der Demo stehen zehn Fußballklubs zur Verfügung – mit dabei sind unter anderem Schalke 04, der FC Barcelona, FC Liverpool, Inter Mailand sowie die Nationalmannschaften von Argentinien und Weltmeister Frankreich.

Mit beeindruckenden neuen Features und Verbesserungen unterstreicht PES 2019 einmal mehr die Ambitionen der Reihe, dem Fußball-Fan eine realistische Simulation des Sports anbieten zu wollen. Dazu gehört die sichtbare Ermüdung, die sich auf Leistung und Verhalten der Spieler auswirkt, eine neue Schussmechanik samt verbesserter Ballphysik, die “Enlighten”-Software für lebensechte visuelle Effekte und zum ersten Mal 4K HDR auf allen Plattformen. In Kombination mit der bisher größten Anzahl an voll lizenziert Ligen und Vereinen lässt PES 2019 das Herz aller Fans höherschlagen.

PES 2019 erscheint am 30. August auf PlayStation®4, Xbox One™ und STEAM. Das Spiel wird zum Release in zwei physischen Ausgaben erhältlich sein, mit dem neuen globalen Botschafter Philippe Coutinho auf dem Cover und David Beckham mit einer Sonderausgabe, die Fans die Möglichkeit gibt, myClub-Boni freizuschalten. Bei der Veröffentlichung wird es auch eine Legend-Edition geben, die nur als Download erhältlich ist und noch mehr Inhalte für myClub enthält.