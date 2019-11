NVIDIA: Red Dead Redemption 2 auf dem PC verfügt nicht über Ray Tracing

Es war ein langes Jahr für diejenigen, die auf Red Dead Redemption 2 warteten, damit es endlich auf den PC erscheint. Aber die Zeit ist gekommen und es wird ein großes Spiel (in mehrfacher Hinsicht, wenn man die Größe des Vorladevorgangs für die PC-Version betrachtet). Während das Spiel auf dieser neuen Plattform mit Sicherheit viele Optionen und Funktionen bietet, wird es anscheinend eine fehlen: Ray Tracing.

In einem Tweet von NVIDIA veröffentlichten sie einige 4K-Screenshots des Spiels mit dem GeForce RTX-Logo. Allerdings wurde verdeutlicht, dass dies nicht bedeute, dass der PC-Port des Spiels Ray Tracing enthalten wird. Es wurde sogar bestätigt: Das Feature ist NICHT enthalten.

Eine Enttäuschung? Ja. Aber dadurch wird das Spiel nicht weniger “fesch” am PC aussehen. Nur noch ein paar Mal schalfen. Red Dead Redemption 2 erscheint am 5. November für PC. In der Zwischenzeit kannst du dir ja den PC-Launch-Trailer nochmal ansehen.

Just a heads up to avoid confusion – the GeForce RTX logo here references our GeForce RTX 20 series products. Red Dead Redemption 2 does not have ray tracing.

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) October 31, 2019