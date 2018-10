No Man’s Sky dürfte wohl als das Kickstarterdesaster in Erinnerung geblieben sein. Mit „Next“ haben die Entwickler vor ein paar Monaten die Kurve gekriegt. Nun folgt das nächste große Update.

No Man’s Sky Next war seinerzeit ein beeindruckendes Update. Es hat das Spiel auf den Stand gebracht, bei dem es zu Launch hätte sein sollen, was natürlich auch die Kritik über den verfrühten Launch erneut aufkochen ließ. Nichts desto trotz hat Entwickler Hello Games mit dem kostenlosen Content-Patch gezeigt, dass ein Entwickler mit genügend Ausdauer auch so ein Projekt nochmal rumreißen kann.

Quasi aus dem Nichts kam dann vor zwei Tagen die Ankündigung, dass ein weiteres, kostenloses Update folgt. Und das bereits nächste Woche. Im Blogpost spricht der Entwickler zunächst über den bisherigen Updateverlauf seit Next, betont ein paar der Updates, wie Community Missionen, das Pilgrim Motorbike und die Leaderboards im Galactic Atlas.

Dann wird betont, dass ein kleines Team im Stillen am nächsten Content-Patch für No Man’s Sky, der nun unter dem Namen The Abyss veröffentlicht wird, gearbeitet hat. Abgesehen von der Aussage, dass es sich, der Saison entsprechend, mit gruseligeren Dingen von No Man’s Sky befasst, hält man sich aber bedeckt.

Wir dürfen also gespannt sein, was uns nächste Woche erwartet. Das Update erscheint für alle drei Plattformen, PC, Xbox One und PS4 gleichzeitig.

