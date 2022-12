Nintendo veröffentlicht Patch um Probleme von Pokemon Karmesin & Purpur zu fixen

Es ist nicht gelogen wenn man sagt, dass der Start von Pokemon Karmesin & Purpur einer der katastrophalsten des Jahres 2022 war. Es gibt viel, was man an dem Spiel lieben kann, aber der allgemeine Konsens ist, dass es durch Bugs, Lücken und Leistungsprobleme beeinträchtigt wird. Fans haben gehofft, dass eine Art Patch in Arbeit ist, um einige der eklatanten Probleme zu beheben und ihre Hoffnungen wurden nun von Nintendo erhört.

Wie über den offiziellen Twitter-Account von Nintendo of America bekannt gegeben wurde, wird morgen ein neuer Patch für Karmesin & Purpur erscheinen. Die vollständige Liste der Änderungen ist auf der Nintendo-Support-Website zu finden. Daraus geht hervor, dass der Patch 1 GB groß sein wird und Saison 1 der Ranglistenkämpfe einführt, die im Kampfstadion ausgetragen werden können.

Noch wichtiger ist, dass dieser Patch “ausgewählte Fehlerkorrekturen” durchführt und ein Problem behebt, das dazu führt, dass während der Kämpfe mit den Elite Four und dem Champion nicht die richtige Musik abgespielt wird. Die Patchnotizen gehen nicht weiter ins Detail, so dass wir abwarten müssen, ob dies der Leistung des Spiels hilft. Da der Patch nur 1 GB groß ist, sollte man keine drastischen Änderungen erwarten, aber eine Entschuldigung von Nintendo in den Patch Notes besagt, dass man “an Verbesserungen der Spiele arbeitet”.

A software update for #PokemonScarletViolet (Ver. 1.1.0) will be released on 12/1. Please visit our website for more information: https://t.co/4kh6Dtui4c

We take the feedback from players seriously, and will continue to work on improvements to the games.

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 1, 2022