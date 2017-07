Games Nintendo Nintendo Switch weiter auf Erfolgskurs: Bereits 4.7 Millionen verkaufte Konsolen! 27/07/2017 @ 20:00

Wie Nintendo in seinem aktuellen Finanz-Quartalergebnis (1. April – 30. Juni 2017) bekannt gegeben hat, wurden alleine in dieser Periode 1,97 Mio. Einheiten der Nintendo Switch verkauft.

Wäre man „permanent“ verfügbar am Markt wäre diese Zahl sicherlich höher. Dennoch: Mit der Switch ist Nintendo wieder auf Erfolgskurs und seit dem 3. März verkaufte sich die Konsole sensationelle 4,7 Millionen Mal. Bis Ende des Geschäftsjahres (31. März 2018) möchte das japanische Unternehmen 10 Millionen Einheiten absetzen.

Die erfolgreichsten Games

Das bisher am meisten verkaufte Switch-Game ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit 3,92 Mio. verkauften Exemplaren. Dahinter Mario Kart 8 Deluxe mit 3,54 Mio. und ARMS mit 1,18 Mio. verkauften Exemplaren.

Die letzte Neueinführung Splatoon 2 konnte sich in Japan alleine in der ersten Woche 670.955 Mal verkaufen. Also es wird nicht lange dauern und auch dieser Titel wird in den TOP3 aufscheinen.

