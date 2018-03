Wie Nintendo bekannt gegeben hat, wird man kommenden Dienstag ab 17 Uhr (MEZ) live auf YouTube und Twitch neue Indie-Titel im Rahmen des „Nindie Showcase“ präsentieren. Die letzte Vorstellung ist schon eine Weile her, diese fand im August 2017 statt.

Welche Games Nintendo zeigen wird ist derzeit noch unklar.

Tune in 3/20 at 9am PT for a #Nindies Showcase highlighting the hottest upcoming indie games for #NintendoSwitch!

Watch it live here: https://t.co/qcN9Tqh7LZ pic.twitter.com/nbbW5w49uQ

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 16. März 2018