… aber niemand hat es bemerkt! Eines der Überraschungen des letzten Nintendo Direct’s war auf jeden Fall die Ankündigung des Game Boy-Remakes Link’s Awakening für den Switch. Nintendo hat uns jedoch schon früher darauf aufmerksam gemacht.

Das berühmte Wahrzeichen des Game Boy-Klassikers ist das Wind Fish’s Egg, das gigantische Ei auf dem Mount Tamaranch. Im Remake für den Switch sehen wir dieses Symbol für Link’s Awakening wirklich sehr schön. Das Ei hatte jedoch bereits schon vorher seinen Auftritt, nur niemand hat es bemerkt.

Quite annoying that Nintendo teased the Zelda remake earlier in the Direct and I didn’t even notice until the end.

I imagine I’m not the only one? 😅 pic.twitter.com/2jDXd3SiAw

— Ryan Craddock (@ryancraddock) 14. Februar 2019