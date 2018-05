Nintendo hält sein Versprechen und bringt neue Nintendo Classic Mini-Konsolen. Ob sich der Preis dadurch wieder senken lässt, bleibt abzuwarten.

Die Ankündigung hat bisher erst Nintendo of America gemacht. Wir haben aber gleich bei Nintendo DE/AT nachgefragt, wie es aussieht, dass auch für Europa neue Konsolen bereitgestellt werden. Der Preis liegt aktuell bei rund 150 Euro (Quelle: Amazon.de). Kein Schnäppchen! Aber es wurden auch schon 200 Euro (und mehr) verlangt.

#NESClassic Edition will return to stores on June 29! This system and the #SNESClassic Edition system are expected to be available through the end of the year. https://t.co/LclbG5m4ta pic.twitter.com/1PcXBI5qJC

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 14. Mai 2018