Die Pokemon Company und Nintendo haben ein neues Video, Informationen und einen Trailer zu Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Evoli! veröffentlicht, welche das mythische Pokémon Meltan vorstellen.

Meltans Körper besteht größtenteils aus flüssigem Metall. Es kann seine flüssigen Arme und Beine benutzen, um Metall zu korrodieren und es in seinen eigenen Körper zu absorbieren.

Meltan erzeugt Elektrizität mit dem Metall, das es von außen aufnimmt. Es nutzt diese Elektrizität als Energiequelle und auch als Angriff, welche aus seinem Auge ausgelöst werden.

Meltan ist eindeutig ein seltsames Pokémon, sehr ausdrucksstark und interessiert sich für alle möglichen Dinge.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Let’s Go, Evoli! erscheinen am 16. November exklusiv für die Nintendo Switch.