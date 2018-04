Publisher Focus Home Interactive hat den offiziellen Story-Trailer für Vampyr, das kommende Action-RPG des Entwicklers Dontnod Entertainment, veröffentlicht.

In Vampyr schlüpft man in die Rolle von Jonathan Reid, ein Arzt, der 1918 in London nach seiner Rückkehr aus dem ersten Weltkrieg zu einem Vampir transformiert wird. Seine Überzeugungen sind weggeblasen, Reid entdeckt die Existenz einer dunklen neuen Welt, in der übernatürliche Kreaturen und Geheimgesellschaften im Schatten zusammenleben … und er ist jetzt ein Teil davon.

Doch zwischen antiken Gesellschaften, mysteriösen Morden und einer bevorstehenden großangelegten Vampirjagd werden seine wissenschaftlichen Gewissheiten wie nie zuvor in Frage gestellt. Angetrieben von dem persönlichen Wunsch, zu erfahren, wer seine Transformation verursacht hat und warum, arbeitet Jonathan Reid weiter daran, eine Heilung für die verheerende Krankheit zu finden, die Londons Bürger dezimiert.

Aber dabei muss er seiner Natur als Bluttrinker und der schrecklichen Versuchung widerstehen, sich von denen zu ernähren, die er beschützen wollte …

Vampyr wird am 5. Juni für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.