Neuer Fan-DLC für Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht

Der bekannte The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Modder Waikuteru veröffentlichte den "Antike Kraftprobe"-DLC.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Eines der erfolgreichsten Switch-Spiele aller Zeiten - © Nintendo

Guten Rutsch und Prosit Neujahr, wie uns The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Modder Waikuteru ausrichten lässt, natürlich an die gesamte DailyGame-Community. Kurz vor Jahresende überrascht er mit einer neuen DLC für das beliebte Nintendo-Spiel.

Um welchen Fan-DLC handelt es sich? Eine neue Prüfung für den Helden! In dieser Prüfung dreht sich alles um seine Kampffähigkeiten und er muss seine Stärke dem Priester beweisen, der die Antike Kraftprobe erschaffen hat. Die Spieler müssen sich durch Horden von Gegnern kämpfen, bis sie die letzte Welle erreicht haben, und dann den letzten Gegner besiegen, um die Prüfung abzuschließen.

WERBUNG

Welche Schwierigkeitsstufen stehen zur Verfügung? Waikuteru hat drei verschiedene Stufen hinzugefügt: Klassisch, Vereinfacht und Hölle. “So hat jeder seinen Spaß damit”, ist sich der Modder sicher.

Der Fan-DLC für Breath of the Wild ist mit heute, 31. Dezember 2022, verfügbar. Mehr Informationen zum Download gibt es in der Beschreibung des YouTube-Videos.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist für Nintendo Wii U und Switch verfügbar. Auch ohne Modifikationen und neuer Prüfungen bleibt das Spiel spannend. Ein Spieler hat uns zum Beispiel neue Möglichkeiten aufgezeigt, indem man ganz einfach im Großen Plateau einen anderen Weg einschlägt. Wer sich schon auf den Nachfolger, Tears of the Kingdom, freut, der hat gestern einen interessanten Leak verpasst.