Mortal Kombat 1: Fatalities jetzt mit allen Sinnen erleben

Ich wäre für Morgan Freeman als Erzähler

Frühe Zugangstests von Mortal Kombat 1 haben eine Reihe aufregender neuer Updates und Verbesserungen des Spiels enthüllt, darunter eine Barrierefreiheitsoption, die die Art und Weise verändern kann, wie Spieler Fatality-Moves erleben. Eine ausgewählte Anzahl von Fans wurde eingeladen, diese neuesten Funktionen auszuprobieren, und ein Fan entdeckte, wie diese spezielle Barrierefreiheitsoption die ikonischen Abschlussmanöver von Mortal Kombat revolutioniert.

Erstmals im Mai dieses Jahres angekündigt, verspricht Mortal Kombat 1 ein frischer Neustart der ikonischen Kampfspielreihe mit einer neuen Geschichte und Zeitleiste. Der Entwickler NetherRealm Studios lud kürzlich Spieler ein, einige der neuesten Funktionen des kommenden Spiels auszuprobieren, darunter die Möglichkeit, eine massive Veränderung an den beliebten, aber berüchtigten Fatalities des Spiels zu testen.

Mortal Kombat 1 erlaubt es Fatalities mit allen Sinnen neu zu entdecken

Während der Early-Access-Tests von Mortal Kombat 1 fand Edmond Tran heraus, dass einer seiner Gegner tatsächlich blind war. Neugier führte ihn dazu, herauszufinden, wie blinde Spieler eine neue Barrierefreiheitsoption in Mortal Kombat 1 aktivieren können, die eine beschreibende Audio-Kommentierung für die siegreichen Fatalities des Spiels aktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, beschreibt ein Erzähler jede Figur in allen blutigen Details bei ihrer abschließenden Fatality-Bewegung. Dies ermöglicht es sehbehinderten Spielern, die hochkomplexen und absolut grausamen Fatalities, für die Mortal Kombat bekannt ist, vollständig zu erleben und zu genießen.

Von der viszeralen Beschreibung des Herausreißens von jemandes Herz bis zur beiläufigen Erwähnung einer Kopfexplosion wie bei einem Feuerwerk wird diese neue Barrierefreiheitsoption eine willkommene Ergänzung zu Mortal Kombat 1 sein. Frühere Spiele der Serie waren in ihren Angeboten von Barrierefreiheitsoptionen eingeschränkter, daher eröffnet diese inklusive Neuerung neue Möglichkeiten für Spieler, die zuvor möglicherweise nicht in der Lage waren, die Serie zu genießen.

When banished, one can seek redemption or embrace chaos. #MK1 pic.twitter.com/Xna68jpdUZ — Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) August 6, 2023

Mit mehr Spielern, die das Spiel ohne Hindernisse erleben und genießen können, setzt sich Mortal Kombat 1 bereits einen Schritt vor seine Vorgänger. Die Gewissheit, dass die Entwickler daran arbeiten, das Spiel für so viele Spieler wie möglich zugänglich zu machen, ist vielversprechend für ihre fortgesetzte Hingabe an die Kampfspielgemeinschaft und ein breiteres Spielerpublikum.

Viele AAA-Spiele haben sich in den letzten Jahren verstärkt auf verbesserte Barrierefreiheitsoptionen konzentriert, wie z.B. The Last of Us 2 und God of War Ragnarok. Dass eine ikonische Serie wie Mortal Kombat sich auch auf Inklusivität im Gaming konzentriert, ist beruhigend für Spieler aller Hintergründe. Gaming ist immer besser, wenn mehr Menschen spielen können, und größere Zugänglichkeitsoptionen in Videospielen sind ein Trend, der im Vordergrund der Spieleentwicklung und -gestaltung bleiben sollte.

Mortal Kombat 1 erscheint am 19. September für PC, PS5, Switch und Xbox Series X|S.