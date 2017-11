Mittelerde: Schatten des Krieges – kostenlose Inhalts-Updates und Features angekündigt

Seit dem 3. November ist das von Fans heißersehnte Call of Duty: WWII weltweit verfügbar.

Manchen Spielern werden die deutschen Synchronstimmen zweier wichtiger Charaktere der Kampagne bekannt vorkommen: Dennis Schmidt-Foß, bekannt als die deutsche Stimme von Ryan Reynolds (u.a. „Deadpool“), vertont den mürrischen Sergeant Pierson. Die Synchronsprecherin und passionierte Gamerin Lara Trautmann aka „Lara Loft“ spricht die deutsche Stimme für die französische Widerstandskämpferin Rousseau. Zusammen unterstützen sie die Hauptcharaktere Ronald „Red“ Daniels und seinen besten Freund Robert Zussman.

„Rousseau hat eine sehr wichtige Rolle im Französischen Widerstand und damit auch im Spiel. Ihr Krieg ist ein persönlicher, aber sie hat auch das große Ganze im Auge.“, beschreibt Lara Trautmann ihre Rolle. „Für mich ist die Synchronisation in Videospielen sehr wichtig. Als Gamerin kann ich mich sehr gut in Rollen hineinfühlen – und freue mich dann umso mehr, wenn es rauskommt und ich es spielen kann.“ Dennis Schmidt-Foß fügt hinzu: „Call of Duty: WWII behandelt eine reale Begebenheit und geht mit dieser Verantwortung sehr sensibel um. In den Szenen, die ich sprach, ist mir aufgefallen wie gut die Figuren emotional getroffen sind. Wenn ich dann die fertigen Sequenzen sehen kann, dann hat es doch schon etwas von großem Kino.“

Call of Duty: WWII markiert die Rückkehr der Reihe zum größten militärischen Konflikt der Geschichte. Die Spieler werden in drei Spielmodi in den Kampf eintauchen: Kampagne, Multiplayer und Nazi-Zombies. Die Kampagne versetzt Spieler in einer brandneuen Story an historischen Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs in das europäische Kriegsgebiet. Die Spieler erleben den zweiten Weltkrieg aus verschiedenen Perspektiven: Zum einen ist Ronald „Red“ Daniels spielbar, ein junger Grenadier aus der ersten U.S. Infanterie Division, der am D-Day in der Normandie erstmalig in den Kampf zieht. Zum anderen können Spieler die Perspektive von Robert Zussman einnehmen, seinem besten Freund, der an seiner Seite kämpft. Zusammen kämpfen sich die beiden durch ganz Europa, während sie sich ständig neuen Schlachten stellen müssen.

