Mimimi Games verschenkt Keycodes für “Shadow Tactics” auf Twitter

Mimimi Games arbeitet gerade an der Fertigstellung von Desperados 3 und hat jetzt für alle in Zeiten der Coronakrise ein kleines Goody für alle Gamer für das Spiel Shadow Tactics parat.

Denn auf Twitter vermeldete der deutsche Spieleproduzent mit Sitz in München ein kleines Gewinnspiel. Gewonnen werden können Keycodes für das Spiel Shadow Tactics. Für je 10 “Retweets” auf dem Originaltweet gibt es einen Steam Key für Shadow Tactics. Aber Achtung: Wer einen Key haben will, der muss flott sein. Wie ein Nutzer berichtete waren 3 veröffentlichte Codes schon rund 20 Sekunden nach der Veröffentlichung auf Twitter auch schon wieder weg.

#stayhomeandplaychallenge: For every 10th retweet, we’ll give away a #Steam key for #ShadowTactics. We’ll post the keys every 24h below 👇50 keys max, 1st come 1st serve. We nominate @11bitstudios, @KingArtGames, @SalmiGames! ♥️🎮 pic.twitter.com/UkuMRZGenB

— Mimimi (@MimimiProd) April 2, 2020